中国和菲律宾在南中国海再起冲突。中国指责菲律宾船只撞击中国海警艇，菲律宾则称中国海警船撞击菲方政府渔业船。

“中国海警”微信公众号星期五（9月18日）消息，新闻发言人姜略说，当日，中国海警三洲澳艇依法在南沙群岛仙宾礁附近海域开展维权执法行动。菲3015号船无视中方多次严正警告，故意调整航向，突然加速斜插中方海警艇船艏，导致发生擦碰。

姜略说，菲方行径严重违反国际法和国际关系基本准则，威胁中国海警船艇、人员安全。“中国海警艇操作专业规范、合理合法，有关责任完全在菲方。”

他正告菲方，立即停止一切侵权挑衅行径，否则由此引发的一切后果由菲方承担，并称中国海警将继续在中方管辖海域开展维权执法行动。

而据菲律宾方面说法，一艘中国海警船撞击一艘在南沙群岛海域向菲渔民运送燃料的政府渔业船。

综合彭博社、法新社等报道，菲律宾海岸警卫队发言人塔里埃拉（Jay Tarriela）在X上发帖称，事故发生在星期五上午，菲律宾渔业和水产资源局的BRP Datu Magat Salamat号船右舷受损。

菲律宾海岸警卫队向媒体提供的声明称，上午11时04分，中国海警21585号船从菲船只船尾前方横切而过，两船距离仅约10米。

9分钟后，这艘中国海警船再次采取相同的航行方式，并在这一次与菲船只发生碰撞。

菲律宾海警队发布的视频显示，碰撞发生前几秒，船员高喊“做好撞击准备！”。碰撞发生于上午11时13分。撞击发生后的照片显示，船上的栏杆弯曲、部分脱落，金属支架受损，甲板上散落着碎片。