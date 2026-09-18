中国多地政府近来频频陷入舆情危机，中共中央党校机关报《学习时报》头版刊文称，中国舆论格局正发生深刻变化，舆情成为社会矛盾的爆点与社会安全高危地带，舆情处置成为各级政府执政能力的重要挑战。

星期五（9月18日）出版的《学习时报》，在头版刊登题为《提高舆论引导和舆情处置能力》的文章，作者是中共中央党校（中国国家行政学院）文史教研部副主任秦露。

文章称，互联网商业平台日益成为中国网民生产生活的重要渠道，中共和政府的政策与主张往往需要通过商业平台才能更广泛地抵达受众。商业平台因此成为当局在网络空间中联系群众的重要中介，掌握着推送信息、设置社会热点议程、影响公众情绪与言论乃至塑造社会观念与行为的重要权力。如何推动平台算法不断完善并实现透明化，成为国家治理中的关键环节。

与此同时，文章还提到，西方社交平台上的各种信息时常被搬运到中国社交平台，形成舆论倒灌。“各种境外势力也加紧向中国传播和渗透极端思潮，在中国舆论场制造社会对立与撕裂。”

因此文章认为：“国内国际两个舆论场泾渭分明的状态早已不复存在，国内舆论场已然成为国际舆论斗争的前沿阵地。在这种形势下，熟悉两个舆论场的形势与特点、具备贯通统筹两个大局的系统思维，成为各级政府舆情处置的重要要求。”

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文章指出，在实践中，中国不少政府部门往往无视舆情爆发初期公众产生的质疑、愤怒、焦虑甚至恐惧等负面情绪，仅仅在信息发布中公布事件真相与政府措施，试图以理性方式说服处于非理性状态的公众，结果收效甚微。

文章建议：“在这种情况下，应首先通过共鸣、共情、道歉、表态等方式疏导和安抚公众情绪，使之冷静下来、回归理性并恢复对政府的信任，然后再进行事实真相、相关措施等内容的发布。反之，如果政府在第一处置中通过放大对自己有利的事实要素来切割责任、为自己辩护或者开脱，那么哪怕辩护的内容属实，也会使公众负面情绪不断升级，甚至衍生出次生舆情。”

文章还披露，当前中国各级政府虽然大都制定了舆情处置预案，但在实践中仍然存在预案不好用、脱离本单位实际，或者有预案但是由于未经演练，各部门对此并不熟悉，以至于舆情来了仍然在兵荒马乱中随机应对等问题。“面对舆情无有效经验可用、无成熟预案可依、各部门间缺乏高效默契的联动配合，已经成为当前制约政府高效处置舆情的重要因素。”

文章认为，中国原有的舆情处置方式，往往将舆论工作简单纳入政府应急处置体系中，将舆情视为紧急状态，属于非常态的例外事件、孤立事件。

文章说：“这种思路与处置方式忽略了舆论工作是国家治理体系中的组成部分，是一项常态化且需要久久为功的长期工作，已经无法适应舆论场出现的复杂、深刻的变革。当前，亟须将应急式舆情处置方式予以系统性升级，将其嵌入国家治理体系的全局之中。”