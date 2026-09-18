台湾军方本周举行的联合作战演练首次纳入多型攻击无人机。台湾总统赖清德说，这显示台湾军方因应现代战争的型态，正加速提升整体战力。

《工商时报》报道，赖清德星期五（9月18日）上午前往屏东视导“115年三军联合精准导弹射击”并慰勉官兵。赖清德说，这是台军首次将多型攻击无人机纳入联合作战演练。

无人载具与传统武器的协同运用，代表了因应现代战争的型态，台军正加速提升整体战力，也向台湾人及国际社会展现台湾军方有信心、有能力捍卫主权，并为区域和平稳定善尽责任。

他指出，和平得来不易，需要坚定的决心与足够的实力来守护。每一次实战化演训，都能进一步提升战力、强化战备，也多一分力量捍卫和平。

赖清德也说，这次为期三天的射击任务，各参演部队依据台澎防卫作战计划，执行联合防空、反制作战、海空协同、滨海打击，以及近岸防御等任务。

演训采取实战化方式进行，充分检验各军种的指挥管制与协同作战能力，也展现台军平时扎实训练的成果。

路透社报道，上述演练也包括发射台湾自主研发的雄风三型反舰导弹，以及“海马斯”（HIMARS）高机动性多管火箭系统。赖清德说，精准导弹射击，是检验武器效能、部队训练成果，以及三军联合作战能力的重要演训。

台湾政府近年来一直推动将海巡力量更好地纳入整体防卫规划，因为一旦发生战争，海巡部队将作为辅助力量配合海军行动。在台湾8月举行的年度军事演习中，一艘海巡舰曾加装反舰导弹。