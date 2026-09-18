有“世界超市”之称的中国浙江省义乌市上架外形酷似飞碟的载人飞行器，售价80万元（人民币，15.2万新元），可搭载一至两名乘客。

《金华日报》报道，在义乌全球数贸中心四楼的深圳智航无人机有限公司展厅里，一台酷似科幻电影中飞碟的载人飞行器静静陈列，不少海内外客商专程赶来打卡。

这台飞行器是智航无人机自主研发的飞碟形载人eVTOL（电动垂直起降飞行器）。

据介绍，飞行器采用碟形机身与360°全透明球形座舱，主体材质为玻璃纤维、碳纤维、铝合金及航空层板。它运用垂直起降技术，无需跑道，支持自动驾驶，主要面向低空观光、景区游览、飞行表演等场景，且具备水陆两栖起降能力。

智航无人机驻义乌全球数贸中心展厅负责人黄扬介绍，载人飞碟飞行高度约30米，续航15分钟，已获得中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器特许飞行证。

公司也透露，载人飞碟产品分为“载人版”和“展示版”两类。去年，公司与琼海海上跳伞有限公司正式签署预售协议，对方采购68台双座载人版飞碟及86台静态展示版飞碟，总金额近1.2亿元。