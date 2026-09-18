在遵守本地制造条规并赢得更多客户青睐的同时，中国电动车巨企比亚迪计划在欧洲建设四家工厂，着眼长远发展。

据彭博社报道，曾在菲亚特克莱斯勒汽车担任经理的比亚迪欧洲业务顾问阿尔塔维拉（Alfredo Altavilla）星期三（9月16日）晚在意大利都灵的一场活动上对媒体说，比亚迪的目标是在欧洲开三家汽车组装厂和一家电动汽车电池厂。

菲亚特克莱斯勒汽车是由意大利菲亚特集团与美国克莱斯勒集团在2014年重组成立的全球汽车制造商。

阿尔塔维拉说：“这不是明天早上就要做的事，但为了达到我们设定的销量目标、同时遵守欧盟的规定，这显然是我们需要做的。”

比亚迪已在与欧洲竞争对手和当地政府进行磋商，探讨收购法国、西班牙和意大利等国闲置工厂的可能性。欧盟已对中国制造的电动汽车加征关税，而拟议的“欧洲制造”规定预计将加大比亚迪提升当地产能的压力。

在应对国内价格战的同时，比亚迪也积极扩大海外布局，欧洲销量显著增长。中东战事推高燃油价格，让人们重燃对电动车的兴趣，比亚迪从中受益。

但比亚迪拓展欧洲市场的过程并非一帆风顺。匈牙利新厂因承包商被指虐待劳工面对官方严格审查。比亚迪坚称，公司始终严守当地条规。

阿尔塔维拉说，虽然意大利是新厂的候选地之一，但比亚迪在当地建设欧洲第二厂的可能性不大。“意大利仍是一个备选方案。我感兴趣的是最佳的竞争环境，并希望在意大利能找到，但未有所得。”