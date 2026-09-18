（新加坡彭博电）欧洲破纪录的夏季高温推动冷气需求大增，中国最大家电制造商之一的格力电器在部分国家销售额翻倍后，将欧洲寒冬视为下一个增长机遇。

格力电器董事长董明珠（72岁）星期四（9月17日）在新加坡接受彭博电视采访时说，如果格力只专注在制冷业务，那么在欧洲市场的增长空间将受限。格力已开发既能为住家制冷又能供暖的技术，且能耗低于传统的燃油或燃气供暖方式。

随着极端夏季高温带动产品需求，格力和美的集团等中国冷气制造商正把欧洲视为新增长市场。今年上半年，格力在挪威、丹麦等部分欧洲国家的销售额增长92%。

彭博社引述分析师说，格力在欧洲销售增长，不太可能完全抵消公司在中国面对市场饱和、消费疲软的压力。格力上半年净利润同比下降约7.8%至130亿元人民币（约24亿新元）。

花旗集团称，格力的海外收入仅占销售额约15%。

格力也面对铜价飙升的问题。董明珠说，今年铜价上涨让公司利润减少了20亿至30亿元人民币。

对于中国房地产市场低迷对格力造成的影响，董明珠说，公司不依赖新房销售推动冷气需求，并指目前约有6亿台格力冷气已使用超过10年，其中许多即将进入更换周期。