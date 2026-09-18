一名涉嫌向中方泄露军情的韩国陆军士兵被判刑四年。

韩联社引述韩国法律界星期五（9月18日）消息报道，韩国最高法院8月对涉嫌向中国情报组织泄露军情的韩陆军士兵作出终审裁决，维持二审判决，判处该士兵有期徒刑四年、罚金2000万韩元（1万8444新元）、追缴1907万韩元。

据悉，上述士兵通过社交媒体与一名姓名不详的中国人相识。两人2024年8月在北京见面，当时上述中国人介绍自己为中国情报组织人员，并怂恿韩士兵向其提供韩军机密。

韩士兵此后至2025年2月共七次向上述中国人泄露包括韩美联合演习资料、联合国军司令部相关资料和韩军单独训练资料等军情，并由此获取1726万韩元，涉嫌一般利敌罪、泄露军机、不正当处事后受贿。

韩国军事法院去年11月就此案作出一审判决，判处韩士兵有期徒刑五年。二审法院则改判处这名士兵有期徒刑四年、罚金2000万韩元、追缴1907万韩元。

二审法院认定，虽不存在上述中国人为中国情报组织成员的确凿证据，但嫌疑人通过姓名不详者向中国情报组织泄露军情的事实得到证实。韩士兵就此提起上诉，但韩国最高法院认为二审判决并无不妥，驳回上诉，维持二审判决。