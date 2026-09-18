“九一八”事变95周年，中共中央机关报《人民日报》星期五（9月18日）发表署名“钟声”的评论文章称，“历史认知扭曲”是日本滋生“新型军国主义”的思想病根，“这样的日本是在一步步断送自己的未来”。

1931年9月18日，日本关东军炸毁沈阳附近的南满铁路路轨，随即进攻北大营，揭开武力侵占中国东北的序幕。这段历史至今仍深刻影响着中国社会对日本的观感。

星期五出版的人民日报，在第二版刊登题为《病根不除，日本没有未来》的“钟声”评论文章称，纪念九一八事变，铭记这段历史，绝非为延续仇恨，而是要在记取历史教训、匡正历史认知的基础上，守护和平、开创未来。

文章称：“在历史认知这一根本问题上，作为侵略战争的加害方，日本从未真正悔过，而是在歪曲历史的道路上越走越远。”

以日本2026年版《防卫白皮书》为例，文章指日本将中国的国防政策阐释、历史立场表达称为“舆论战、心理战、法律战”，“刻意将自身包装成信息战的受害者”，将认知作战能力建设列为军力扩张的重点方向。文章批评日本“这种颠倒黑白、混淆是非的做派，本质就是借反认知战之名，行历史修正主义之实”。

文章还细数：“长期以来，日本右翼势力在历史认知问题上不断越线，持续消解历史正义共识，扭曲社会历史判断，恶劣后果持续显现。在官方叙事层面，屡屡修改教科书，淡化南京大屠杀等罄竹难书的侵略罪行；刻意放大广岛、长崎核爆的受害者叙事以模糊自身加害本质；政客轮番参拜供奉甲级战犯的所谓靖国神社，否定东京审判法理权威，鼓吹战争责任未定论，一再挑战历史正义底线。”

文章认为，上述行为不是孤立的舆论操弄，根本指向是为日本突破战后体制、推进全面“再军事化”扫清思想障碍、铺垫舆论基础。“日本不断突破战后体制束缚，借多边军演加速军事松绑与战力扩张，迎合域外势力搞阵营对抗，人为制造地区紧张动荡，一步步滑向新型军国主义的危险歧途。”

文章最后说：“当战犯被供上神坛，当谎言被写进教科书，当儿童被灌输敌意，当和平底线被不断突破，这样的日本，是在一步步断送自己的未来。历史认知扭曲，正是日本滋生新型军国主义的思想病根。病根不除，军国主义余毒就无法彻底肃清，日本就无法赢得国际社会特别是亚洲近邻的信任与理解，地区和平发展的根基就无法稳固夯实。”

据日本放送协会（NHK）报道，日本驻华大使馆称，9月18日这天可能会引发反日情绪，并敦促在华日本公民保持警惕。