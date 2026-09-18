中国官方通报，中国电动车巨企比亚迪召回逾18万辆汽车，理由是制动踏板存在安全隐患。

中国国家市场监督管理总局星期五（9月18日）在官网通报，比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司从即日起，召回18万3211万辆在2014年至2022年生产的秦、唐系列汽车。

通报指出，这次召回车辆由于生产制造问题，导致制动踏板限位垫材料批次性异常，长时间使用后，限位垫可能开裂破损。极端情况下，限位垫脱落，造成制动踏板未被踩下时制动灯常亮，向后方传递错误信号，存在安全隐患。

比亚迪汽车工业有限公司、比亚迪汽车有限公司将委托授权经销商，为召回车辆免费更换改善后的限位垫，以消除安全隐患。

中国市监管总局同日也通报，蔚来汽车科技（安徽）有限公司从即日起，今年3月20日至4月2日期间生产的686辆萤火虫纯电动汽车。

通报称，这次召回车辆因制造工艺异常波动，转向管柱扭矩传感器线束与传感器转子可能发生干涉，极端情况下，引发传感器信号异常，电子转向系统故障灯点亮，转向助力失效，存在安全隐患。

蔚来汽车科技（安徽）有限公司将免费为召回车辆检查转向管柱扭矩传感器线束与传感器转子是否干涉，若干涉则更换传感器线束，以消除安全隐患。