伊朗知情人士称，伊朗支持的也门胡塞武装过去一周发动迅猛军事攻势后，在沙特阿拉伯的请求下，中国私下向伊朗提出协助约束胡塞武装的请求。

路透社引述上述三名知情人士报道，胡塞武装在红海沿岸及曼德海峡周边迅速推进，使得沙特的石油出口和航运面临更大风险后，沙特向中国寻求帮助。

这些匿名知情人士称，中国已公开呼吁保持克制、开展对话并恢复安全航行，但私下所传达的信息比公开声明更为深入。

报道称，中国希望伊朗利用对胡塞武装的影响力，协助防止冲突进一步蔓延至中国依赖的能源运输路线。

路透社称，知情人士并未说明上述信息是如何传达，或是在伊朗外长阿拉格希星期三（16日）访华期间传达。

消息人士也说，伊朗的回应说，要实现地区稳定与和平，就要结束美以伊三国战争。此外，中国官员并未发出任何明确威胁，或表明如果伊朗未运用对胡塞武装的影响力，中国就会寻求在经济层面向伊朗施压。

针对上述消息，中国外交部回应路透社的置评请求时说，中国不愿看到地区紧张局势进一步向也门和红海蔓延，地区局势动荡加剧不符合任何一方的利益。

中国外交部也说，各国主权与安全应得到尊重，关乎民生的重要设施不应成为攻击目标。中国呼吁停止导致局势进一步复杂化的举动，并敦促通过对话协商解决问题。

伊朗外交部和沙特政府新闻办公室则尚未回应路透社的置评请求。

中国过去十多年来是伊朗最大的贸易伙伴，也是伊朗石油主要买家。商品数据与分析公司Kpler的数据显示，2025年中国采购量占伊朗海运石油出口总量的超过80%，日均采购量约为140万桶。

一位西方资深外交官称，中国是为少数能施压伊朗，以约束胡塞武装的国家之一。