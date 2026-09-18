（宁德彭博电）长期主导全球电动汽车电池市场的宁德时代，近期市值蒸发千亿美元，一些中国客户正试图“去宁德化”，自主设计或引入其他供应商的电池。

理想汽车和小米集团等中国汽车制造商已开始自行设计电池，引入欣旺达等新电池供应商。这些举动引发外界担忧，在宁德时代股价从5月的历史高点下跌34%、市值蒸发1000亿美元（1276亿新元）之际，可能有一股更广泛的“去宁德化”趋势。

彭博社引述摩根士丹利分析师萧添（Tim Hsiao）说，中国汽车制造商受到零部件成本上涨的挤压，因此用这些举动试图增强议价能力。“实现供应商多元化是个好办法，在商业上也合乎逻辑。”

报道称，激烈价格竞争影响中国车商的利润，但宁德时代的利润却在增长，很大程度上是它在市场主导地位和定价能力。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期三（9月16日）在微博引述车企友人的说法，宁德时代把利润都占走，挤压下游车企。“行业内流传一句话：天下苦宁王久矣。”

理想汽车9月7日称，将逐步为所有车型配备自主研发的电池。理想i6纯电汽车曾因宁德时代未能按时交付电池，而推迟上市。

小米长期依赖宁德时代和比亚迪提供电池。不过，小米本月宣布，澎程系列车型将全系搭载自家参与研发的龙甲电池，并与中创新航和欣旺达达成战略合作。