继8月曝光河北“甲醛白菜”乱象引爆舆论后，中国博主“渔猎齐哥”再发视频揭露广东有加工点出现“硫磺竹笋”，并称涉事竹笋检出二氧化硫超标。当地官方称，经初步核查，视频反映情况属实。

综合《现代快报》和《南方都市报》报道，此前爆料白菜蘸甲醛溶液的短视频博主“渔猎齐哥”，星期五（9月18日）发布视频称，广东清远英德有加工点用硫磺熏制竹笋。

据报道，“渔猎齐哥”一行人在星期二（15日）抵达广东肇庆，随后连夜驱车前往清远，跟踪两辆运笋货车到达英德并锁定货车停靠区域。星期三（16日），他们通过无人机确认现场存在硫磺熏制产生的二氧化硫烟雾及竹笋棚。

视频中展示了一袋疑似硫磺熏制竹笋，称其气味刺鼻。检测结果显示，竹笋二氧化硫浓度接近5×10³毫克每千克，远超安全标准。

“渔猎齐哥”称，正常竹笋腌制、加工工序繁琐，耗时数天之久，而使用硫磺熏制仅需一晚即可完成，同时硫磺熏制能起到漂白增色效果，且经过熏制的竹笋可长时间存放，保质期可达一年。

广东清远市市场监督管理局星期五发布情况通报称，针对网上反映的“我市个别窝点违法使用硫磺熏蒸麻竹笋”的问题，市监局会同公安、农业农村等部门开展实地核查调查。经初步核查，视频反映情况属实。

通报称：“目前，我局对违法加工原料及产品进行查封，公安部门已对相关人员依法采取措施。案件正在进一步查办中。同时，对涉事麻竹笋流向进行紧急追溯，并举一反三，对全市麻竹笋收购、加工、销售环节开展全面深入排查，始终坚持对违法行为零容忍的态度，对违法违规行为依法严肃查处，切实保障麻竹笋供应安全。感谢媒体及网民的监督与支持。”

据河南媒体大象新闻报道，清远是麻竹笋主产区，下辖英德市享有 “中国麻竹笋之乡” 称号。全市麻竹笋种植面积约86万亩，产量占中国全国九成以上，是当地支柱产业。

“渔猎齐哥”8月22日曾发布视频，曝光河北张家口市康保县大白菜收购商使用甲醛溶液保鲜，迅速引爆舆论。当地政府随后证实，并对相关人员采取强制措施。

《现代快报》评论称，从“甲醛白菜”“染色莴笋”再到如今的“硫磺熏笋”，一次次曝光、一次次通报、一次次整改，却始终无法彻底根除乱象，足以说明此类问题绝非个别偶发事件，也非单次监管疏漏所致，而是食品安全监管体系中长期存在的顽瘴痼疾，暴露出监管短板始终未被彻底补齐，源头治理始终未能落地见效。

评论说：“更值得深思的是，这三起爆料均出自自媒体博主，而非职能部门的日常巡查、主动排查。渔猎齐哥称接到广东清远粉丝线报前去暗访取证，若非如此，硫磺熏笋还会进入公众视野吗？还有多久才会被曝光知晓？自媒体一次次撕开食品安全黑幕，值得肯定，但一个现实追问不容回避：食品安全，难道只能靠自媒体‘吹哨’，监管总是疲于‘救火’、后知后觉？”