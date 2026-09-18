在中国访问的国家发展部长徐芳达认为，中新天津生态城可在现有良好合作基础上，进一步成为新加坡企业进入天津乃至京津冀区域的合作平台。他有信心，雄安新区、北京、天津以及生态城的发展，将为新加坡企业带来更多商机。

徐芳达也是新加坡—天津经济贸易理事会新方主席。他此次访华六天，走访北京、河北雄安新区和天津。除了共同主持新津经贸理事会会议，也与天津市及中国住房和城乡建设部等方面的领导交流。超过80名新加坡企业代表随同访津。

徐芳达星期五（9月18日）在北京接受新加坡媒体集体采访，总结行程并分享对京津冀（北京-天津-河北）区域协同发展的观察。

他说，中方将北京、天津和河北视为一个整体，把北京和天津比喻为两个“蛋黄”，河北则像包在外头的“蛋白”。在这个区域发展框架下，不同城市发挥各自优势，形成协同和互补。

他说，北京是首都，也是京津冀重要的经济引擎。当地科研机构和大学聚集了很多科学家、工程师和研究人员，推动创新型初创企业发展，一些企业壮大后进一步拓展至深圳、长三角及天津生态城等地。因此，新加坡希望通过企发局和经济发展局，在政府及企业层面加强与北京联系，共寻双赢机遇。

谈及天津，徐芳达说，中新天津生态城经过18年发展，双方已积累良好合作基础。他用华语说，他与中共天津市委书记陈敏尔和市长张工有“非常好的讨论”，双方同意在生态城于2028年迎来成立20周年之际，推动合作“百尺竿头更进一步”。他同时强调，双方的合作理念是，“不忘初心，与时并进”。双方将审视生态城的长期发展规划，融入最新科技、创新成果、绿色建材、城市规划及智慧城市管理等理念，持续打造绿色、宜居和可持续城市。

徐芳达认为，中新天津生态城合作不应局限于项目本身，而应辐射至天津全域及京津冀其他地区，帮助新加坡企业实现跨区域拓展。

他说，生态城可成为中新企业合作的平台，让双方把创新和商业解决方案推广到中国其他地区；通过与北京和雄安官员建立联系，了解当地发展规划，探讨双方合作的商机；新加坡则可成为中国企业进入东南亚市场的“跳板”。

雄安是徐芳达此次访华其中一站，也是他首次到访。他说，雄安“非常好的城市规划”给他留下深刻印象。他特别提到雄安两大特点：一是“先规划、后开发”，从片区乃至整个城市进行规划并严格执行；二是在推进住宅、商业和产业空间建设的同时，预留绿色与水域空间，实现城市与自然环境融合。

徐芳达表示，这两项原则与我国建国总理李光耀及其团队在新加坡独立初期制定的规划理念契合。他也认为，雄安是体现中国政府长期战略眼光的工程，以及确定发展方向后动员资源并确保落地的执行力，无论是三峡大坝或星期三（9月16日）正式建成开通的平陆运河都是如此。

徐芳达说，“我们把雄安视为一个潜在合作区域”，凯德和叶水福集团（YCH）等新加坡企业都参与雄安发展，并透露已故“新加坡城市规划之父”刘太格生前曾与雄安方面探讨引入新加坡经验，此次随团出访的刘太格之子刘克元及其团队，将继续与雄安对接。

徐芳达认为，雄安、北京，尤其是天津和生态城的发展，将让我国企业从商机中获益。他说：“我有信心，也很乐观，中国京津冀地区的发展将为我们的企业带来很多很好的商机。”

雄安新区距离北京100多公里，是中共中央和中国国务院于2017年正式设立的国家级新区，旨在疏解北京非首都功能。中共总书记习近平称其为“千年大计”。

在徐芳达访华期间，新加坡企发局、天津生态城管委会与雄安新区管委会签署了谅解备忘录，帮助企业开拓京津冀及东南亚市场。

徐芳达也说，此次访华让他看到中国在宜居、可持续城市发展仍有很大的潜力。他说，中国住建部部长倪虹向他介绍，中国如今已能满足住房需求，但有房住已不再足够，下一步是提高住房质量，从“好房子”进一步发展到“好社区”和“好城市”。

他认为，这与新加坡建设宜居、可持续生活环境的方向相近，新中会有很多这方面的合作机会。

徐芳达也担任新加坡金融管理局副主席。他星期五上午与中国工商银行董事长廖林会面。双方就中国和全球近期经济形势交换意见，并探讨加强新加坡、中国及区域金融联通，包括支持中国企业拓展区域市场、新加坡企业进入中国市场，以及人才培养、资产管理、离岸人民币市场发展和人工智能在金融领域的应用。

徐芳达星期五已结束访华行程并启程回国。