中国官方星期五（9月18日）公布，各种自然灾害在8月造成中国1262万人次受灾，死亡失踪595人，其中西藏吉隆县泥石流灾害吉隆口岸562人死亡失踪，灾情正在进一步核查。

据中国应急管理部官网消息，中国国家防灾减灾救灾委员会办公室和应急管理部，星期五发布中国8月自然灾害情况。

官方称，中国8月的自然灾害以台风灾害、洪涝灾害、地质灾害为主，干旱灾害、风雹灾害、地震灾害等也有不同程度发生。据初步统计，各种自然灾害共造成全国1262万人次不同程度受灾，死亡失踪595人，紧急转移安置和需紧急生活救助118万人次，倒塌房屋400余户近1500间，损坏房屋近5900户1.2万间，农作物受灾面积857.4千公顷，直接经济损失360.3亿元（人民币，下同，68亿新元）。

具体而言，根据官方统计，台风灾害共造成中国880.1万人次不同程度受灾，死亡失踪六人，紧急转移安置和需紧急生活救助91.4万人次，倒塌房屋近600间，损坏房屋3200余间，农作物受灾面积365.9千公顷，直接经济损失282.6亿元。

洪涝和地质灾害共造成全国230.6万人次不同程度受灾，死亡失踪587人，紧急转移安置和需紧急生活救助20.9万人次，倒塌房屋480余间，损坏房屋6300余间，农作物受灾面积91.4千公顷，直接经济损失32.5亿元。

官方也称：“8月26日，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸562人死亡失踪，灾情正在进一步核查。”

此外，中国西南、西北、华东等地零星发生地质灾害造成人员伤亡。