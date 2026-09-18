（北京／深圳综合讯）中国住房和城乡建设部的一名官员称，当前中国房地产市场的供求关系发生了重大变化，已进入了以存量为主导的新阶段。

综合新华网与《证券时报》报道，中国住房和城乡建设部房地产市场监管司司长张雪涛星期五（9月18日）在发布会上说，中国二手房交易的占比在2020年为27%，在2025年提高到46%，并在今年前八个月达到52%。

张雪涛说，二手房交易占比超过50%，便标志着房地产市场进入了存量时代。

他指出，当前中国房地产市场出现了“两个转变”，一是房地产供求关系发生重大变化，二是房地产进入存量时代。

中国楼市经过20多年的快速发展后，告别以增量为主导的时代。今年以来，多地密集出台举措，通过发放购房补贴、支持卖旧买新、将存量商品房转化为保障性住房等方式，推进商品房的“去库存”。

中国国家统计局星期二（15日）发布数据，今年1月至8月，全国二手房交易面积同比增长10.6%，同期新建商品房销售面积同比下降12.1%，这是中国官方每月例行数据发布中，首次出现“二手房交易网签面积”，释放楼市交易格局发生转变的信号。

市场机构“克而瑞”公布数据则显示，1月至8月，中国20个重点城市二手住房成交面积同比增长6.9%，8月二手住房成交规模明显高于新建住宅成交规模，二手房市场的活跃度更高。

关于下一步的商品房销售，张雪涛说，新项目要优先选择现房销售，同时统筹用好针对项目的土地、金融、税收等支持性政策。实行预售的项目要完善预售资金监管，切实保障购房人的合法权益。“现在来看，现房销售已经是大势所趋。”

中国商品房销售制度过去以预售为主，现在转向“现房优先”。住建部等部门8月下旬联合印发了《关于完善商品住房销售制度的通知》，提出各地要有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”，从根本上防范交付风险。

中国住建部总工程师李晓龙在发布会上也指出，将支持企业出海，发挥中国建造的“品牌和技术优势”，加强建筑领域国际交流合作，特别是要加大“走出去”企业的政策支持和服务保障力度。

此外，中国将推动对外工程承包企业的业务范围向高附加值环节转移，“真正建设一批有影响的示范工程项目。”