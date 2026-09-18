54岁的中共安徽省委常委、秘书长单向前，星期五（9月18日）官宣升任安徽省委副书记，成为继西藏的龚会才、山西的李金科之后，本周第三名被官宣从省级党委秘书长一职升任副书记的地方高官。

中共安徽省委机关报《安徽日报》星期五（9月18日）公布，中共中央日前批准单向前任安徽省委副书记。

公开简历显示，“70后”的单向前是河南人，曾任铜陵市委副书记，安徽省卫健委党组书记，芜湖市市长，芜湖市委书记等职。2023年1月，单向前任安徽省副省长，2024年8月任安徽省委常委、省委秘书长，至此番履新。

2011年到安徽任职前，单向前曾在人民日报社及中共中央组织部工作。1995年，从北京师范大学毕业后，单向前进入人民日报社工作了8年。2003年，他调入中组部工作，历任中组部组织二局一处处长、副巡视员等职。

另据《西藏日报》星期五报道，西藏自治区党委书记王君正星期二至四（9月15日至17日）到山南市乃东区、桑日县、加查县开展调研。自治区党委副书记、秘书长龚会才参加。

这显示此前担任西藏自治区党委常委、秘书长的龚会才，已任自治区党委副书记。

龚会才出生于1968年8月，是四川人。他长期在西藏工作，曾任那曲地委副书记（正地级）、政法委书记、地区公安处党委书记，西藏自治区纪委副书记，昌都市委书记，西藏自治区人民政府副主席等职。2024年，龚会才出任西藏自治区党委常委、秘书长，区直机关工委书记。

除了安徽和西藏，山西官媒星期一（9月14日）也公布，中共中央日前批准，山西省委常委、秘书长李金科任山西省委副书记。

公开简历显示，李金科今年58岁，满族，辽宁宽甸人。他曾长期在辽宁工作，2017年3月任辽宁省政府党组成员、秘书长、办公厅主任、党组书记，2018年1月出任副省长。

2019年7月，李金科出任宁夏回族自治区党委常委、宣传部部长。2024年11月，他出任山西省委常委、统战部部长，后于2025年5月任省委秘书长。