中国总理李强主持召开的国务院常务会议提出，要全面客观认识人口老龄化带来的影响，实施积极应对人口老龄化国家战略；全面加强中医药传统知识保护管理，加大中医药传统知识推广应用力度。

据新华社报道，李强星期五（9月18日）主持召开国常会，听取老龄工作情况汇报，研究推动体育赛事健康发展有关工作，部署实施医疗康复护理扩容提升工程，审议通过《中医药传统知识保护条例（草案）》，讨论《〈中华人民共和国突发事件应对法〉等15部法律的修正案（草案）》。

会议指出，要全面客观认识人口老龄化带来的影响，深入实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业全面发展进步。要着力提升老年人服务保障水平，在养老服务、健康促进、社会保障等方面持续用力，健全多层次多支柱养老保险体系，打通居家、社区、机构养老服务联动渠道，扩大普惠养老服务。

会议也说，要针对老年群体特征，丰富银发产品和服务，培育银发消费新场景，更好满足老年人消费需求，实现民生福祉与内需扩容双向促进。

会议指出，要以基层为重点建强医疗康复护理服务体系，推动康复护理资源向社区、家庭延伸，增强城乡居民康复护理服务可及性。要依靠科技创新提升医疗康复护理水平，开发更多智能康复技术和设备，优化新技术新产品审评审批，丰富服务场景。要强化医疗康复护理支持保障，动态调整康复医疗、长期照护服务项目目录，深化医疗康复护理服务价格改革，完善人才培养政策，不断增强职业吸引力。

会议还提到，中医药理论、技术和方药是中国自主创新的重要资源，要全面加强中医药传统知识保护管理，守护好中医药生存发展根基。要统筹做好中医药资源保护和利用，持续深化对中医药基础理论、诊疗规律、作用机理的研究阐释，加大中医药传统知识推广应用力度，加强对外交流合作，在互学互鉴中提升中国传统医药国际影响力。

会议讨论并原则通过《〈中华人民共和国突发事件应对法〉等15部法律的修正案（草案）》，决定将草案提请中国全国人大常委会审议。会议还研究了其他事项。