（沈阳／北京综合讯）九一八事变发生95周年之际，中国在辽宁沈阳举行勿忘九一八撞钟鸣警仪式，中共政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠在仪式上强调，要“以史为鉴、昭示未来”。

据新华社报道，勿忘九一八撞钟鸣警仪式，星期五（9月18日）上午在沈阳市“九一八”历史博物馆残历碑广场举行。现场击响14响“警世钟”，寓意14年抗战历程。沈阳全城拉响防空警报，火车、轮船、汽车鸣笛。

1931年9月18日，日本关东军炸毁沈阳附近的南满铁路路轨，随后向驻守沈阳的中国军队发起攻击，并很快占领整个东北。九一八事变被认为是日本发动侵华战争的开始，这段历史至今仍深刻影响中国社会对日本的观感。

新华社报道显示，星期五参加撞钟鸣警仪式的除了李鸿忠，还包括国务委员、公安部长王小洪，中央军委副书记张升民，全国政协副主席邵鸿等。

中国多地抗战纪念馆星期五也举行主题活动，许多城市当天同步拉响防空警报。

中日关系因日本首相高市早苗去年11月发表“台湾有事论”后跌入谷底，中国在中日矛盾升级后加强对日批判。

官媒《人民日报》星期五刊发题为《病根不除，日本没有未来》的“钟声”评论文章，指“在历史认知这一根本问题上，作为侵略战争的加害方，日本从未真正悔过，而是在歪曲历史的道路上越走越远”。

文章称，历史认知扭曲，正是日本滋生“新型军国主义”的思想病根。

中国外交部发言人郭嘉昆星期五在例行记者会上形容，九一八事变是一场被日本政府长期隐瞒的战争阴谋；令人担忧的是，日本对待历史问题的“否认主义”倾向不断滋长蔓延。

他说，中方敦促日方正视并深刻反省侵略历史，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会；包括中国在内的地区各国必须保持高度警惕，绝不允许日本军国主义死灰复燃，绝不能让历史悲剧再度上演。