中国公安网安部门加强打击网暴运动员等违法犯罪活动，公布五起网暴运动员典型案例，其中包括恶意引战拉踩、公然侮辱等行为，涉事网民被警方行政处罚。

据“公安部网安局”微信公众号星期五（9月18日）消息，网安部门公布的典型案例包括，黑龙江绥化、山东滨州、湖北恩施的公安网安部门分别查明，有网民多次在抖音、微博等平台，发布针对某乒乓球运动员的侮辱诽谤言论或丑化图片，公然侮辱、诋毁该运动员，损害运动员个人声誉。

福建厦门公安网安部门查明，有网民是某乒乓球运动员粉丝，多次在微博平台发布诋毁、贬损另一乒乓球运动员的帖文，煽动网民对立情绪，恶意拉踩引战，损害运动员个人声誉。

另外，广西南宁公安网安部门查明，有网民是某跳水运动员粉丝，多次在抖音平台发布侮辱、贬损其他跳水运动员的视频，并组织粉丝群体共同实施网暴活动，恶意拉踩引战，损害运动员个人声誉。

上述涉事网民已被属地公安机关处以行政处罚。

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