针对欧盟据报要求中国自愿限制混合动力汽车出口，中国商务部回应称，中欧任何解决方案必须确保利益平衡。

中国商务部发言人星期五（9月18日）在官网就媒体称欧盟希望中国自愿限制混动汽车对欧洲出口答记者问时说，自愿出口限制严重违反世贸组织规则，违背市场经济规律和公平竞争原则。中方对此坚决反对。

发言人强调，中方的立场是一贯的，中欧之间的任何解决方案必须确保利益平衡，必须符合世贸组织规则和各自国内法律，并充分照顾双方业界利益。

《金融时报》星期四（9月17日）引述知情人士称，欧盟正寻求北京作出承诺，将中国混合动力汽车在欧盟市场的销量限制在约15%的水平，目前这一数字超过三分之一。

中欧贸易投资磋商机制第二次部长会议将于10月在北京举行，随着这一关键会谈日期临近，双方紧张局势加剧，欧盟对中国提出上述要求，以此作为与中方达成协议、避免贸易战的条件之一。

一名欧盟官员说：“如果他们不限制对我们市场的出口，我们就会采取措施，这是为了防止去工业化，我们必须采取行动。”

熟悉欧盟立场的知情人士称，欧盟提议中国自愿限制出口，是希望复制1986年与日本达成的协议模式，当时日本同意对其汽车出口实施限制，这项政策一直持续到1999年，并促使丰田、日产等日本车企在欧盟投资，或与当地生产商开展合作。

德国副总理兼财政部长克林拜尔星期四在一场活动上致辞时敦促欧洲联盟，将混合动力汽车纳入中国进口商品征收关税的范围。