知情人士透露，美国财政部长贝森特计划本周末在纽约与中国副总理何立峰会晤，讨论人工智能（AI）、贸易、稀土及其他经济议题。

据路透社报道，美国和中国是推动先进AI工具发展和全球应用的两股主要力量，而稀土也是科技产品制造的关键原材料，因此此次磋商备受关注。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平将于9月24日在华盛顿会晤。贝森特此前透露，他将于本周末与何立峰会面，为下周中美元首会晤做准备。

贝森特在一份声明中说，他预计双方将讨论开放权重和封闭权重AI模型。开放权重模型的核心要素可公开获取，用户可以下载，并根据特定任务加以微调。

由于成本可能低于美国AI公司Anthropic、OpenAI等开发的封闭权重AI工具，中国的开放权重模型愈发受到美国企业欢迎。

贝森特说：“美国仍然是AI领域的领导者。我们愿意就避免共同风险，以及避免两国体系分化展开讨论。”

目前，有关纽约会晤的细节仍然不多。外界预计，双方将探讨特朗普与习近平可能达成共识的领域。知情人士称，技术或工作层面的磋商可能延续至下星期一（9月21日），议程将保持灵活，“以便双方就一系列相关问题展开实质性讨论”。

报道称，贝森特与何立峰预计也将重点讨论延长关税休战协议的可能性。这项协议将于11月10日到期。此外，双方还将讨论如何改善中国稀土磁体和关键矿产的供应。中国去年曾大幅限制这些产品的出口。

关税休战协议把特朗普第二任期内对中国商品加征的关税限制在约20%。美国最高法院后来裁定，特朗普依据国家紧急状态相关法律加征的关税无效，但特朗普政府正根据其他法律授权重新实施相关关税。

美国已经以强迫劳动指控为由，恢复对中国商品征收12.5%的关税，并即将完成另一项关税调查，试图遏制美国所称中国普遍存在的工业产能过剩问题。

中国在今年5月举行的特习会上承诺增加购买美国农产品以及至少200架波音飞机，但有关交易的具体细节至今仍未公布。