在中国国家主席习近平下周访问美国前，知情人士透露，美国和中国正讨论降低或取消中国对美国液化天然气（LNG）征收的关税，相关措施可能纳入一揽子能源和农业协议。

路透社引述知情人士报道，美中也在磋商一项更广泛的关税安排，双方可能分别下调涉及约300亿美元（382亿新元）商品的关税。有关协议可能在美国总统特朗普与习近平9月会晤期间公布，但磋商仍未敲定。

中国2025年2月为反制特朗普政府对中国商品加征关税，对美国液化天然气征收15%的关税，导致两国液化天然气贸易几乎停滞。最后几批较大规模的美国液化天然气船货于当年初运抵中国。

目前，美国液化天然气行业正进入大规模扩张阶段，随着墨西哥湾沿岸的新建和扩建项目陆续投产，美国日均出口能力预计到2027年将增加约100亿立方英尺。

此外，切尼尔能源（Cheniere Energy）、Venture Global、森普拉（Sempra）、NextDecade和埃克森美孚等企业的项目都将增加产能。根据行业估算和路透社分析，美国目前在建的液化天然气项目产能接近1亿公吨，其中2450万公吨尚未锁定长期客户。

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在地缘政治动荡重塑全球能源流向之际，中国买家重返美国市场，不仅可为美国生产商提供一个主要出口目的地，也有助于支撑在建项目，以及仍在寻求融资和长期客户的项目。

美国政府数据显示，北京加征关税后，美国运往中国的液化天然气船货从2024年的64船，降至2025年近乎为零。

不过，伦敦证券交易所集团（LSEG）的航运数据显示，近几个月已有数批从美国墨西哥湾沿岸出口码头启运的液化天然气抵达或正在运往中国，显示尽管关税仍未取消，中国买家已开始重返美国市场。