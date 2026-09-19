日本化工企业旭化成（Asahi Kasei）前部长古川祥一涉嫌向中国企业泄露用于半导体制造的粘合剂机密信息被捕。

据日本共同社报道，日本爱知县警方星期四（9月17日）以涉嫌泄露用于半导体制造的粘合剂相关机密，违反《反不正当竞争法》（泄露商业机密）逮捕了旭化成公司一名前员工。这名前员工家住静冈县富士市。

旭化成称，66岁的古川祥一涉嫌向一家中国企业泄密。爱知县警方未公布他是否承认指控。

爱知县警方称，古川祥一曾担任制造技术部第二部長，2018年11月底离开旭化成，之后在名古屋市一家公司任职。

爱知县警方续称，2024年8月，这家位于名古屋市的公司因古川祥一涉及及的另一起泄密案向警方咨询。警方随后从古川祥一家里查抄的电脑等物品中发现，他带走了旭化成的商业机密。

古川祥一被指在2018年11月30日前后，未将存有潜伏性固化剂“能覇旭”（Novacure）生产相关营业机密数据的电子记录载体还给旭化成，并于2024年9月13日前后通过电邮将机密数据发送给其他企业人员。

旭化成称，公司调查发现上述信息流向一家中国企业，古川祥一当时担任公司电子材料工厂厂长及开发负责人。

能覇旭是用于汽车零部件及半导体制造的粘合剂。旭化成说，正采取调整机密信息访问权限、严格实施对计划离职者的信息管理等措施，并称“对此事所造成困扰和担忧深表歉意。”