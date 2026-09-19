美国主要航空公司组成的行业组织反对中国国际航空公司申请在中美元首会晤前后，增开北京飞往纽约和华盛顿的航班，理由是中美航空公司使用俄罗斯领空的待遇不对等。

据路透社报道，中国国航申请在本周和下周增加两趟赴美航班。代表美国航空、达美航空和联合航空等公司的美国航空协会（Airlines for America）星期五（9月18日）发表声明提出反对，认为这些航班应被列为包机。

协会担心，若有关航班被纳入定期航班时刻表，中国航空公司日后可能以此为依据，申请增加更多定期航班。

协会指出，美国航空公司无法飞越俄罗斯领空，实际上难以经营从美国东海岸直飞中国的航线；中国航空公司执飞部分中美航线时则可使用俄罗斯领空，采用“航程更短、成本更低且更具经济效益的航路”，因此能够缩短航程、减少燃油消耗并降低成本。

俄乌战争2022年爆发后，美国同年3月禁止俄罗斯航班飞越美国领空。俄罗斯随后采取报复措施，禁止美国及许多其他国家的航空公司使用俄罗斯领空，但中国航空公司未被列入禁飞名单。

此后，中国航空公司凭借飞越俄罗斯领空的优势，在国际航线上与外国航空公司竞争时扩大市场份额。

美国交通部2025年10月曾提议，禁止中国航空公司在往返美国的航线上飞越俄罗斯领空，以消除这一竞争优势。不过，这项提议遭美国其他政府机构反对，并在美中举行贸易谈判前被搁置。