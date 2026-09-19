台湾学者蔡金树涉嫌犯下间谍罪在中国大陆判刑四年，剥夺政治权利四年，如今已获释返台。

据台湾ETtoday新闻云报道，台湾学者蔡金树被中国大陆指控涉及间谍案被判刑四年，直到2023年刑满出狱，但随即传出他被软禁在厦门鼓浪屿。

蔡金树星期五（9月18日）在脸书发文报平安，简单说了句“我回来了”，并在留言区透露自己一切安好，感谢大家的关心。这是他在脸书账号时隔八年的最新贴文。

台湾海基会2019年9月证实，蔡金树2018年7月赴中国大陆参加活动时失联。有消息称，他疑因国安理由被扣查。

中国大陆国台办随后也证实，蔡金树因涉嫌从事危害国家安全的活动，在2018年7月被大陆有关部门依法审查。

2023年9月，大陆国台办在例行记者会上受询时说，蔡金树因犯间谍罪被依法判处有期徒刑四年，剥夺政治权利四年。其刑罚执行事宜有关部门均依法办理。

在中国官媒央视2020年播出台湾间谍案节目中，蔡金树讲述自己如何被台湾军情局利用危害大陆国家安全。

台湾《自由时报》引述熟悉两岸事务人士称，蔡金树刑满出狱还有四年附加刑，从2023年5月获释后起算，应该还无法离境，若已回来，代表他应该获提前假释。

现年67岁蔡金树是中山大学政研所硕士、厦门大学台湾研究院区域经济学博士，任台湾高雄市两岸关系研究学会理事长、南台湾两岸关系协会联合会主席，曾在和春等多所大专院校兼课。