中国人形机器人初创企业千寻智能联合创始人兼首席科学家高阳预计，人形机器人最快明年就能理解自然语言指令，完成大多数通用任务，但要真正走入家庭并发挥实际作用，仍需更长时间。

据路透社报道，高阳星期四（9月17日）在北京受访时说，尽管中国人形机器人已能按指令奔跑、跳舞和后空翻，但“大脑”仍是整个机器人技术体系中最薄弱的一环。

随着硬件技术日趋成熟，机器人企业正把研发重点转向“具身智能”，通过提升软件能力，让机器人理解环境、执行复杂指令，并承担更具经济价值的工作。

目前，机器人行业也在寻找属于自己的“ChatGPT时刻”，即通过软件突破，将前沿技术转化为面向更广泛客户的实用产品。OpenAI在2022年推出ChatGPT，让生成式人工智能（AI）走向大众，并展现出巨大的商业潜力。

高阳说：“我们预计将在2027年年中达到GPT-3.0的里程碑。届时，人们可以用自然语言与机器人交谈，它会按照合理顺序执行一连串物理动作，尝试完成任务。”

为训练机器人，2024年成立的千寻智能在中国各地聘用约1000名外包人员，让他们在家中或工厂佩戴数据采集设备，记录人类在不同环境中的活动。目前，千寻智能的机器人在布置固定的客厅环境中执行简单任务，成功率已达90%。

高阳预计，未来一两年将是机器人进入工业领域的初步应用期。“两年后，我们会看到机器人进入商业服务场景，执行较简单的任务。相比之下，进入家庭的难度要高得多。”

他指出，机器人技术进步极快。千寻智能刚成立时，机器人只能完成倒水或叠衣服等单一任务，如今已能在较大空间内活动，并连续执行复杂的工作流程。不过，机器人在旋开瓶盖等精细动作，以及应对训练中未接触过的任务方面，仍有待改进。