中国持续整治涉企负面信息，集中整治恶意诋毁抹黑企业、集纳炒作涉企负面信息，并从严处置散布涉企不实信息、挑动消费群体对立的账号。

据“网信中国”微信公号星期六（9月19日）消息，中国国家网信办近期组织开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动，对恶意诋毁抹黑企业、集纳炒作涉企负面信息、借监督之名牟取非法利益等问题进行集中整治。

同时，有针对性治理企业“内卷式”竞争，从严处置一批散布涉企不实信息、挑动消费群体对立的账号。专项行动期间，各级网信部门和重点商业网站平台清理涉企侵权信息156万余条，处置违法违规账号2.6万余个。

网信办也通报了部分典型案例，其中包括，小红书账号“观澜FinResearch”、今日头条账号“康子”等发布涉企负面不实信息。在企业与其沟通删除不实信息时，要挟开展商务合作，支付所谓“宣传费”；抖音账号“赵亦雷”、微信视频号“快快变小胖哥”等账号运营主体发布攻击贬损企业产品信息，蓄意挑动消费群体对立。涉及的账号已被关闭。

此外，“车市博览”等账号发布虚假不实信息，抹黑诋毁企业商誉。“菜乡之剑”等账号恶意集纳企业负面信息，翻炒企业旧闻旧事，持续唱衰企业发展前景。涉及的账号已被采取处置措施。

延伸阅读 中国官方要求网站平台主动清理侮辱假冒误导等信息

“网信中国”微信公号也在星期五（18日）发布《关于加强涉企侵权信息管理 持续推动营商网络环境优化的通知》，要求平台主动处理泄露企业家信息、歪曲解读言论、集纳翻炒企业旧闻等，从严从快处置涉事账号、MCN机构。

在网信办列出的应清理侵权信息内容中，个人信息类包括泄露企业家身份证、护照、户籍档案、家庭住址等个人身份及联系信息，以及生物识别、行踪轨迹等敏感个人信息。

侮辱贬损信息类则包含侮辱谩骂企业、企业家，恶搞丑化企业标识、产品和企业家肖像，将企业、企业家与色情低俗话题恶意关联等。