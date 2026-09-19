印有课本等仿真图案的糯米纸零食“可食用作业”在中国中小学生群体中流行，北京市场监管局发布消费提示，提醒食品安全风险。

据“北京市场监管”微信公众号消息，北京市场监管局星期四（9月17日）发布《关于“可食用作业”类网红食品的消费提示》。

北京市监局称，“可食用作业”“可食用课本”这类产品为印刷仿真图案，通常添加大量人工色素、甜味剂等添加剂。部分小作坊产品违规采用非食品级工艺、使用工业油墨印制，存在重金属残留、添加剂超标等风险。

同时，这类食品兼具玩具属性，学生把玩后直接入口易造成二次污染，长期食用易加重代谢负担、引发肠胃不适，危害青少年身体健康。

北京市场监管局提醒学生及家长理性选购、安全食用。选购时要严选正规渠道，勿购买校园周边流动摊贩、无资质小店售卖的此类网红食品，不网购来源不明、产品信息不全的猎奇零食，优先选择正规商超、合规店铺选购；并仔细核查标签，对标签不全、信息模糊、无正规资质的产品，坚决不买、不吃。

北京市监局也提醒，食用时要控制食用频次，青少年、肠胃虚弱人群尽量少吃或不吃；消费后应留存好购物凭证、产品包装等资料，如出现不适症状，请立即停止食用、及时就医，并拨打热线投诉维权。

今年9月新学期伊始，印有课本、作业本仿真图案的“可食用作业”“可食用课本”零食，在中国中小学生群体中流行起来，并凭借“吃掉作业”的解压噱头走红社交平台。

法制日报此前报道，记者调查发现，这类新奇零食背后藏着食品添加剂超标、生产工艺不达标等食品安全风险。

这一网红零食也引发不少家长的双重担忧，一方面担心食品安全问题，另一方面对产品传递的观念存有疑虑。有家长认为，课本是承载知识的学习载体，如果将“吃作业”当成娱乐噱头，容易弱化孩子对于学习的敬畏之心。

有教育从业者表示，“吃掉作业”只是一种玩乐式的情绪表达，但要警惕孩子把完成作业看作需要被“消灭”的负担，面对学业压力，更应教会孩子合理疏导情绪，而不是依靠网红零食进行情绪宣泄。