香港媒体报道，中美元首即将会晤之际，美国正考虑把重大对台军售案的宣布时间，推迟至11月在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，以及12月在佛罗里达州举行的二十国集团（G20）峰会之后，即至少搁置至今年底。

香港《南华早报》引述知情人士报道，美国总统特朗普正考虑多种方式推迟批准对台军售，但最终决定将是“他本人、对华鹰派和台湾游说团体之间妥协的产物”。

知情人士称，特朗普一度考虑把军售决定推迟至2028年底或2029年1月，也就是本届任期接近结束时，但这一想法遭到对华鹰派强烈反对。目前较可能的做法，是把军售推迟至APEC和G20峰会后。鉴于北京强烈反对美国对台军售，特朗普明年继续搁置军售案的可能性“也很高”。

知情人士也说，台湾向美国采购的武器已有大量订单积压，延后批准军售案“对实际交付时间的影响可能有限”。

目前，美国国防承包商优先补充美军急需的武器库存，并满足中东等当前作战地区的需求，台湾订购的武器因此长期排在生产队列中。美国国防工业的产能限制、供应链瓶颈和熟练工人短缺，也加剧了交付延误。

另一名知情人士透露，北京官员曾私下敦促美国，在中国大陆国家主席习近平访美前不要宣布新的对台军售案。这与特朗普今年5月访华前，北京向华盛顿传达的信息一致。

知情人士说，尽管北京希望美方尽可能延后军售，但北京也清楚，华盛顿不可能无限期拖延。台湾官员则担忧，特朗普可能把对台军售搁置至本届总统任期结束。

另两名知情人士称，特朗普政府也可能在下周华盛顿峰会与11月APEC峰会之间，宣布一项规模较小的军售案，但类似往年、总值数十亿美元的大型军售案，短期内获批的可能性较低。

知情人士说，一些对华鹰派建议特朗普政府采取“分批推进”的方式，先批准小规模军售以安抚台北。美国也可能提前通知北京，避免北京措手不及，或把有关举动视为违反双方谅解。

此前，美国也曾因中美高层互动而推迟对台军售。特朗普今年5月访华前几天，特朗普政府便搁置了一项已获美国国会批准、总值140亿美元（178亿新元）的军售案，内容包括爱国者三型（PAC-3）拦截弹和国家先进地对空导弹系统（NASAMS）等先进防空及导弹防御系统。

美国联邦众议院外交委员会荣誉主席麦考尔（Michael McCaul）今年8月说，特朗普将很快向国会提交总值140亿美元的新一轮对台军售案。

日本共同社此前报道，北京在筹备习近平访美期间，已向华盛顿重申台湾问题是中美关系的“红线”，并警告美国若批准新的对台军售案，北京将取消元首会晤。