中美元首预计下周在美国举行会晤，美国白宫公布中国国家主席习近平访美行程。

彭博社星期六（9月19日）引述白宫发布的习近平访美行程报道，习近平与夫人彭丽媛将于下星期三（9月23日）抵达位于华盛顿特区外的安德鲁斯联合基地。美国总统特朗普将到机场迎接习近平，两人将一起参加在军事基地举行的欢迎仪式。这种情况实属罕见。

白宫透露，特朗普与习近平将于下星期四（9月24日）举行中美元首会晤。特朗普当天将先在白宫迎接习近平与彭丽媛。随后特朗普与习近平将到玫瑰园出席检阅仪式，再进行双边会晤。

彭丽媛将与特朗普夫人梅拉尼娅出席在华盛顿地区举行的另一场活动。白宫未透露活动的具体细节。特朗普将于傍晚在白宫东厅为习近平和彭丽媛设国宴。

特朗普与习近平在国宴开始时致辞，出席国宴的宾客将包括美国多名科技巨头掌门人，如亚马逊创始人贝索斯、OpenAI创办人奥尔特曼、苹果执行董事长库克、特斯拉创始人马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋等。

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特朗普伉俪将于下星期五（9月25日）在白宫与习近平伉俪茶叙，然后到国家档案馆参阅美国建国文档。习近平与彭丽媛之后将启程前往安德鲁斯联合基地，准备返回中国。