随着中国首都北京即将实施更严格的无人机管制，大批机主本周涌向指定回购点，希望赶在新规生效前，尽可能以较高价格卖掉手中的无人机。

北京市人大常委会表决通过新修订的《北京市无人驾驶航空器管理规定》，并将在今年11月15日起实施。新规不仅禁止飞行无人机，也禁止持有或存放，机主须在生效前完成处置。

据法新社报道，北京市内多个授权回购点出现排队人潮，机主等候工作人员评估无人机并协商价格。各回购点均有警察驻守，现场大多数人不愿接受采访。

星期四（9月17日）上午，全球最大无人机制造商大疆位于北京商业区的旗舰店内，约有10多人排队，希望以合理价格出售无人机。

机主若在10月31日前到指定回购点出售无人机，可获得相当于转售价格30%的政府补贴，最高3000元（人民币，下同，571新元）；11月1日至14日，补贴比例则降至15%。

机主也可选择回收无人机，获得200元补贴，或由政府免费将设备寄出北京。

一名48岁的吴姓机主在大疆门店排队时说：“我认为禁令合理。我能理解政府希望确保安全和管理空域。”

不过，并非所有机主都接受这项安排。自称无人机爱好者的60岁朱先生认为，回购计划无异于“抢劫”。“这让我损失了很多钱。这是我的私人财产。”

他还说，大批机主集中出售无人机，导致回购价格下跌多达40%，而他已出售五架无人机，相较购入价损失数千元。“我当然不高兴……我既无助又愤怒。”