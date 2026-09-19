香港殡仪馆星期六下午设董建华灵堂，警方加强周边巡逻。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港首任特首、中国全国政协原副主席董建华上星期二（9月8日）逝世，享年89岁。董建华的丧礼在位于北角的香港殡仪馆福海堂举行。

殡仪馆星期六（9月19日）下午3时设灵，星期天（9月20日）上午9时举行公祭大殓，随即出殡。

上午11时，殡仪馆工作人员已忙于布置灵堂，各界人士送来的花圈和花牌陆续运抵，放在殡仪馆外两旁及对开球场。这些花圈和花牌来自包括全国人大前常委范徐丽泰及其子兼立法会议员范骏华、行政会议成员廖长江及其家属、民建联、香港赛马会、中华电力、养和医院集团等。

灵堂门口被壁布板遮挡，仅见横匾写着“沉痛悼念董建华先生”。中午开始，殡仪馆附近已有大量警方布防，以及作人流疏导。

香港赛马会星期三（9月16日）宣布，为表达对董建华公祭仪式及大殓的尊重，会取消原定于20日在沙田马场举行的赛马赛事。所有场外投注处，也将于同一天全日暂停服务。

香港特区前任行政长官办公室称，星期天举行的公祭仪式基于场地所限，将安排获邀请人士出席，即非获邀市民不能进场致哀。

香港民政事务总署星期三公布，从星期五（9月18日）起至星期天，在启德社区会堂、铜锣湾的摩顿台活动中心和位于荃湾的西楼角花园多用途活动室设吊唁处，供市民签署吊唁册，以表达对董建华的深切悼念。