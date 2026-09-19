美国国防科技公司安杜里尔（Anduril）创办人拉奇（Palmer Luckey）说，美国总统特朗普延迟批准对台军售，已影响公司业务。他也曾就此事与特朗普讨论。

据路透社报道，总值140亿美元（178亿新元）的对台军售方案，已等待特朗普批准数月。特朗普今年5月在北京与中国国家主席习近平举行峰会后称，他将暂缓批准这项方案，并形容它是“一张非常好的谈判筹码”。

拉奇星期六（9月19日）在台北出席2026总统府全社会防卫韧性国际论坛。他受访时说，不清楚军售方案目前的进展，但延迟批准“肯定正影响我们的业务”。

他说：“如果这140亿美元的方案能够推进，我们在台湾的业务将处于不同阶段。”不过，他拒绝透露公司哪些项目因此延误。

台湾军方目前使用安杜里尔生产的Altius无人机。随着无人机重塑乌克兰和中东的战争形态，加上特朗普推动五角大楼采用尖端科技抗衡中国，安杜里尔已成为硅谷最受瞩目的国防科技企业之一。

近年来，北京多次要求美国停止对台军售，并制裁多家向台湾出售武器的美国企业。拉奇也因参与对台军售，在去年12月遭北京制裁。

拉奇指出，军售方案久拖未决，将产生更广泛且长远的影响。“只要这项方案仍然卡住，其他领域就无法继续向前推进。”

拉奇说，他曾同特朗普、副总统万斯和国务卿鲁比奥讨论对台军售。美国政府愿意听取各方意见，但也须考虑进一步对台军售可能引发的后果，例如北京可能利用对稀土供应的影响力反制，冲击依赖稀土的美国科技企业。

拉奇说：“有人问，他（特朗普）难道不应该直接批准这项交易，不计后果吗？但向他提供简报的不只有我，其他人会告诉他：‘如果你这么做，美国消费者将面对这些后果。’”

拉奇说，特朗普必须权衡各方面影响，“他正处于一个非常艰难的境地”。

香港《南华早报》星期六引述知情人士报道，中美元首即将会晤之际，美国正考虑把重大对台军售案的宣布时间，推迟至11月在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，以及12月在佛罗里达州举行的二十国集团（G20）峰会之后，即至少搁置至今年底。

知情人士也说，台湾向美国采购的武器已有大量订单积压，延后批准军售案“对实际交付时间的影响可能有限”。