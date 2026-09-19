中国首都北京市官方通报，阿里巴巴和美团旗下在线酒店旅游预订平台企业涉反垄断行为被查。

据央视新闻星期六（9月19日）报道，北京市市场监督管理局根据国家市场监督管理总局工作部署和前期核查情况，依据《反不正当竞争法》《电子商务法》等法律法规，对阿里巴巴旗下的杭州淘美航空服务有限公司（飞猪）、同程网络科技股份有限公司、途家在线信息技术（天津）有限公司，以及美团旗下的北京三快信息科技有限公司等四家在线酒店旅游预订平台企业涉嫌相关违法行为立案调查。

途家、同程和飞猪在微信公众号发布公告称，将全力配合监管调查，全面严格落实监管要求。途家和同程也称，当前公司各项业务运行正常。

美团则说，美团酒旅将积极配合监管部门调查，全面落实监管要求，与行业各方携手共建可持续发展的市场环境。

中国饭店协会星期六在微信公号发文，支持北京市监管局落实国家市监管总局的部署，对四家在线酒店旅游预订平台立案调查。

协会说，当前，部分平台凭借流量和算法优势，以高额佣金、强制绑定、数据不透明、低价引流等手段抬高了隐性成本，损害了竞争秩序，损害了企业利益，制约了服务质量升级；“一址多店”“影子厨房”，影响食品安全和消费体验。行业迫切期待通过强化监管执法，完善制度规则，实现平台算法透明，费率规范，竞争有序，推动行业规范化、可持续发展。

中国饭店协会向全行业发出以下四点倡议。

一、支持市场监管部门依法调查平台涉嫌不正当竞争、损害经营者权益的行为，厘清规则边界、压实平台责任，为守法企业营造公平竞争环境，并配合做好政策宣贯和行业自律。

二、 平台应主动公开交易规则，对搜索排序、流量分配、佣金费率、促销活动等关键事项依法披露，保障经营者知情权和公平交易权。

三、平台应与住宿餐饮企业深化数字化运营、标准共建、品牌培育和会员互通等合作，把技术、流量优势与线下服务、供应链优势结合，保障企业合理利润空间，共同提升消费体验。

四、 协会将开展行业调研与诉求反馈、平台合作规则标准研制、行业自律与培训引导，引导会员合规经营、提质增效，携手各方推动住宿餐饮业高质量发展。