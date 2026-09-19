知情人士透露，多家早前有意收购恒大物业集团的私募股权公司，正考虑重新竞购这家在香港上市的物业管理企业。

彭博社引述知情人士报道，太盟投资集团、华平投资和信宸资本等公司正准备提出收购要约。此前，恒大集团清盘人与广东省旅游控股集团展开独家谈判，但双方最终未能达成协议，促使这些私募股权公司重新加入竞购。

知情人士说，竞购仍在酝酿阶段，相关公司最终未必会提出要约。

恒大物业今年6月说，在与广东省旅游控股集团的谈判破裂后，公司正为控股权物色潜在买家。

恒大曾是中国房地产繁荣时期的代表企业，但创办人许家印上个月因欺诈罪被判终身监禁，涉及虚增资产和隐瞒负债，令恒大的清盘工作更趋复杂。法院也下令没收许家印的资产，并对他旗下公司处以约158亿元人民币（30亿新元）罚款。

恒大拖欠境外债权人约450亿美元（574亿新元）。清盘人此前一直寻求处置许家印估值约77亿美元的资产，以偿还部分债务。

恒大物业股价今年以来在香港累计上涨约2%，公司市值约16亿美元。今年上半年，公司营收为69亿元人民币，净利润为5亿1700万元人民币。