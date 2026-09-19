台湾发起的世界灾害管理联盟（WADM）正式成立，旨在串联各国政府、灾防机构与团体，推动联合训练、演练、相互支援与资源分享。

台湾总统赖清德星期六（9月16日）上午出席“2026总统府全社会防卫韧性国际论坛—韧性台湾民主永续”开幕式时作出以上宣布。

根据台湾总统府新闻稿，赖清德说，成立WADM是台湾半个多世纪以来，推动国际组织参与的重要突破。台湾11个友邦及索马利兰是创始会员，另有来自美日英德等21国的中央及地方政府、灾防机构与团体，以观察员或伙伴身分加入。

赖清德指出，WADM将让台湾成为跨国防灾协作的中枢。“我们也有信心，Taiwan Can Help（台湾可以帮忙）。”

今年是台湾总统府全社会防卫韧性委员会成立两周年，也是台湾第二次举办全社会防卫韧性国际论坛。

赖清德说，台湾的目标是面对自然灾害或人为事件等灾害时，政府要能持续有效运作，社会、民生机能也正常不变，必要时还能支援军事需求。

台湾上个月举行“汉光42号”实兵演习，为期10天九夜。这届演习以实战化为核心，采取“本岛实兵不实弹”，重点强化反封锁作战、全岛城镇韧性防卫及“去中心化”指挥管制，并首度纳入移动网络降速与随军记者机制。

赖清德回顾演习后指出，保卫台湾不仅是军队的责任。台湾社会不分职业、族群、性别年龄，无论是军或民，都能在不同的位置做出贡献，让台湾更加强韧。

“面对国际局势的高度变化和中国（大陆）的威胁持续加剧，作为总统，我的责任很清楚，就是让台湾更有准备，更有实力来维持现状，不让和平被单方面的挑衅所破坏。”

他总结时说，台湾是世界的台湾，台湾会持续以贡献扩大参与，以专业建立信任，以合作连结世界。“当威权主义企图输出恐惧，民主社会应该以韧性输出信心；当威权势力企图分化团结，民主伙伴就更应该携手合作。”