一名中国男子在瑞士持刀伤害三名孩童，被判监禁15年。

据法新社报道，一名中国男子2024年在瑞士持刀袭击一群前往日托中心的孩童，伤及其中三人，在星期五（9月18日）被判有期徒刑15年。

据瑞士国家通讯社报道，这起袭击案发生在苏黎世，法院判处上述男子蓄意谋杀罪成。他将提出上诉。

报道称，上述袭击案发生在2024年10月1日。案发时，这名23岁男子在一条由住宅区通往日托中心的道路上袭击这群孩童。三名五岁男童受伤送院救治。

一名伴随孩童的日托中心员工在路人的协助下制伏行凶男子，后者当场被捕。

检察官称，上述男子在瑞士学习，经盘问后承认犯案。法官称，男子的行为“无情”且“肆无忌惮”。男子的辩护律师以精神状况评估报告为证，寻求为男子脱罪，意指男子精神有问题，不应为自己在案发时的行为负责。

据报道，男子星期四（9月17日）在审讯时向法院说，他在施袭前三周，脑海里有声音告诉他要杀孩子。

检方反驳男子供词，指他之前未在接受调查时提出上述情况，并坚称男子经过数周精心策划上述袭击。

检方也称，2024年8月，男子询问ChatGPT，如果伺机刺伤他人将面对怎样的刑事责任，并就人体解剖学发出提问。