中国官媒称，美国人工智能（AI）公司Anthropic修改隐私政策，允许公司在认为有必要时，无须经过法律程序便与美国情报机构分享信息，加剧用户数据泄露风险。

中国央视旗下新媒体“玉渊谭天”星期六（9月19日）发文称，Anthropic自2023年以来已13次修改隐私政策，包括加入可将加拿大、巴西、韩国和欧盟用户数据传输至美国的条款。2024年6月至2025年9月，公司收集数据的来源也从三类增加至六类。

文章称，Anthropic去年9月还修改模型训练条款，默认使用用户数据训练模型。

文章引述Anthropic的一份报告称，公司指控部分中国企业从事模型蒸馏活动后，已将相关技术指标分享给情报机构。

“玉渊谭天”还提到，Anthropic招聘的三个威胁情报职位中，有两个优先考虑会说中文普通话或俄语，并具有政府或军方情报分析经验、持有美国最高机密级安全许可的应聘者。

针对Anthropic首席执行官阿莫迪等人呼吁AI公司放慢开发步伐，“玉渊谭天”认为，他们想放慢的只是别人追赶的速度，想加快的却是自身收集数据、挖掘情报，以及对规则和安全的定义。