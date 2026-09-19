第29届京台科技论坛星期六（9月19日）在北京亦庄开幕。北京市长殷勇说，北京将继续加强京台经贸和科技合作，推动双方交流不断深化；中国大陆国台办副主任彭庆恩则呼吁两岸共同探索科技产业创新发展路径。

综合台湾《联合报》和ETtoday新闻云等报道，京台科技论坛被中国大陆视为两岸经贸交流平台之一。本届论坛以“科技引领产业、融合数智赋能健康未来”为主题；与会者包括两岸企业家峰会台方理事长刘兆玄、秘书长尹启铭，全国台企联总会长李政宏，以及殷勇、彭庆恩和峰会大陆方面理事长郭金龙等。

殷勇致词时说，北京市将持续深化京台交流合作，为台企台胞在北京发展创造更好的条件，并且将进一步促进青年交流，落实10项促进两岸交流合作的政策措施。

彭庆恩说，“十五五”（2026年至2030年）规划将为台胞台企在大陆发展开辟广阔空间，大陆愿意与台胞分享发展机遇与成果，开创两岸经济合作新局面；也欢迎广大台胞把握中国式现代化历史机遇，积极融入创新体系建设，主动参与两岸企业研发合作，共同探索两岸科技产业创新发展路径。

他还说，越来越多台商台胞用实际行动说明了以交流破除隔阂，以合作代替对立，以融合共创未来才是两岸关系的正道，才是同胞根本利益所系。

刘兆玄指出，台湾在半导体制造、资通讯产业，以及人工智能（AI）硬体供应链等方面，拥有若干领先全球、深厚且完整的产业底蕴。在这样坚实的基础上，如果能够与北京顶尖的科研能力以及庞大的应用场景进行强强联手，不仅能创造巨大的商业价值，更是造福两岸民生的福祉工程。

他说，当前全球经贸环境剧烈变动，国际贸易规则频繁调整，各国关税政策也存在高度变动，加上日益复杂的各项贸易争端，使供应链重组以及去风险化，成为全球、包括两岸企业家都必须严肃面对的课题。在这样的大环境之下，两岸企业更应该紧抓未来产业发展的蓝图与路线，在关键技术及供应链韧性上进行战略布局。