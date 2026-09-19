接连传出“甲醛白菜”和“硫磺熏笋”食品安全乱象引爆舆论，中国官媒评论质问，媒体和博主能率先发现，为何中国当地一线监管部门反应总是慢半拍。

继8月22日曝光河北张家口市康保县的大白菜蘸甲醛溶液后，中国短视频博主“渔猎齐哥”星期五（9月18日）再发布视频，揭露广东清远英德有加工点用硫磺熏制竹笋。当地市场监督管理局同日通报证实，视频反映情况属实。

央广网的融媒微评栏目“看丹观察”星期六（19日）说，硫磺熏笋的作坊现场，环境脏乱简陋，周围有树木被熏死。“可想而知，硫磺‘美白’后的竹笋被食用会对人体造成何等伤害，如果用的是工业硫磺后果会更加严重。如此制笋，猖狂挑战食品安全底线和消费者人身健康，着实太损！”

评论指出，从“白菜蘸甲醛”到“硫磺熏竹笋”，同样的规模化生产、“产业链”操作，而且是由同一位博主曝光，让人不禁愤怒又无奈：屡有黑心商家践踏食品安全红线，为何媒体能发现、博主能拍到，而一线监管部门反应总是“慢半拍”？

评论也引述报道称，星期四（17日）下午，也就是爆料前一日，当地环保部门已到清远市源潭镇的熏制窝点查过一次且称现场已经控制，“次日这些窝点竟还照常熏笋！此情况是否属实？如属实，则暴露出当地在此事上，从常态监管到典型治理的严重失效和失职。”

评论说，食品安全事关消费者健康安全，以及行业产业健康发展，容不得丝毫懈怠。既要提高违法违规的作恶成本，以儆效尤，也要相应问责那些“不作为”“慢作为”的渎职监管，切实守护好舌尖上的安全。

清远是麻竹笋主产区，下辖英德市享有 “中国麻竹笋之乡” 称号。全市麻竹笋种植面积约86万亩，产量占中国全国九成以上，是当地支柱产业。