加拿大总理卡尼与中国国家主席习近平会晤后，中加关系出现回暖迹象，加上亚洲电影人寻求开拓海外市场，今年多伦多国际电影节展映的华语片和中国出品影片较去年增加。

据路透社报道，本届电影节共有六部中国大陆和香港出品的影片入选，较去年的三部增加一倍，多部影片的放映场次售罄。

导演徐澡认为，华语片更多地亮相国际电影节，“可能反映华语电影人更希望走出本土市场，接触海外观众”。他执导的动画长片处女作《寒夜灯柱》也在本届电影节举行北美首映。

徐澡说，不少年轻中国电影人曾在海外留学，如今越来越希望借助国际平台扩大观众群。至于中加关系改善是否也推动华语片增加，他回应说：“这可能是一个因素。”

本届电影节展映的中国出品影片包括白雪执导的《魔方小姐》，由奥斯卡影后杨紫琼饰演一名七旬魔方冠军；陈可辛执导、讲述早发性阿尔茨海默病的《明天，会更好》举行首映；邹静执导的成长题材电影《无名女孩》则举行北美首映，讲述一名女孩在中国独生子女政策下成长的故事。中国演员范冰冰也是本届电影节特别致敬奖得主之一。

来自马来西亚的杨紫琼也认同，亚洲电影近来受到更多关注。她在红毯上说：“韩国电影表现得非常好，日本电影也非常精彩。或许现在轮到华语电影了。”

此外，电影节展映的其他地区华语片也比往年增加。新加坡导演洪玉桔的《泡泡糖女孩》举行北美首映；美籍台湾导演阮凤仪的《幸福快乐的日子》，以及马来西亚和台湾合拍的华语片《告别的年代》则举行全球首映。

多伦多国际电影节首席节目策划官安妮塔·李（Anita Lee）说，一国的法规和文化资助政策等因素，会影响当地涌现的电影作品。当某个国家或地区有更多影片进入国际影展，往往反映当地电影业的整体实力和健康程度。