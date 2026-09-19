中国与菲律宾在南中国海再起撞船冲突后各执一词。中国官媒引述军事评论员称，菲律宾船只并非操作不当，而是蓄意挑衅；菲律宾国家海事委员会则说，中国海警艇非法、胁迫、侵略性和危险的行动，使渔民承受不必要的风险。

中国海警星期五（9月18日）说，中国海警三洲澳艇同日依法在南沙群岛仙宾礁附近海域开展维权执法行动。菲3015号船无视中方多次严正警告，故意调整航向，突然加速斜插中方海警艇船艏，导致发生擦碰。

不过，根据菲律宾的说法，一艘中国海警船撞击一艘在南沙群岛海域向菲渔民运送燃料的政府渔业船，并指这是迄今距离菲本土最近一次的类似冲突。

中国官媒央视星期六（19日）引述军事评论员张军社分析，三洲澳艇侧重机动执法、配备高压水炮，执法能力强；而3015号船是菲律宾渔业与水产资源局的公务船，名义上是渔业公务船，真实目的已不言自明。

“这几年来，菲律宾渔业局的公务船和菲律宾海警船密切配合，以渔民打鱼为掩护，侵入南沙群岛和黄岩岛附近海域，制造非法存在的现象，以这种方式跟我们争夺南海岛礁的主权。”

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张军社指出，菲律宾船只完全不是操作不当，而是蓄意挑衅。“它就是想挑起事端，配合菲律宾政府的政治和外交意图。首先要制造中国海警欺负菲律宾的视觉画面，制造对中国不利的舆论，为菲律宾争取所谓的同情和道义支持；其次，向外部势力争取外交和军事方面的支持。”

菲律宾国家海事委员会（NMC）星期六发声明说，中国海警艇非法、胁迫、侵略性和危险行为，使菲律宾渔业和水产资源局船只的平民船员在执行合法的生计支援任务时，面临不必要的风险。

委员会称，海上人命安全须始终放在首位，希望在该海域作业的所有船只都能保持最大克制，展现专业航海素养，充分遵守国际海上安全规则。