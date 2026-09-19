台湾高雄市长蓝绿选战正面交锋，国民党柯志恩和民进党赖瑞隆星期六（9月19日）分别展开选战活动。台北市长选战的两名对手蒋万安、沈伯洋也双双南下助阵，让蓝绿攻防从台北一路延伸到高雄。

国民党高雄市长参选人柯志恩当天下午在凤山举行首场大型造势，为接下来的“三山造势”揭开序幕。烈日下，支持者随着竞选歌曲挥舞旗帜；柯志恩与台北市长蒋万安、新北市长参选人李四川大进场时，沿途支持者争相握手，主办方估计现场有3万人。

赖瑞隆阵营则打出“洋流到港、隆卷风来袭”与柯志恩较劲，同日下午找来近期掀起“洋流”的民进党台北市长参选人沈伯洋合体，两人展开港湾走读，并在爱河湾体验立式划桨。

柯志恩致词时忆及，八年前她与蒋万安也曾参与从凤山起跑的“三山造势”，见证高雄政党轮替；如今两人再次站在凤山舞台，她喊话“大风要从这边吹起”，让高雄“再创奇迹”。

柯志恩肯定高雄近年来有所进步，也肯定现任市长陈其迈的施政，但话锋一转说：“一棒接一棒，接棒一定要是民进党吗？绝对不是。”她形容高雄就像一辆跑车，如果永远停留在同一挡就无法超越，“唯有换挡、换驾驶，才能驶出全世界”。

她也将矛头对准赖瑞隆，称对方自称“龙卷风”，但“龙卷风来得急、去得快，留下都是破坏”，并批评赖瑞隆所属的新潮流派系，强调不能让高雄领导者“被派系绑架”。

现场也有四年前就投票支持柯志恩的选民。带着孙女前来造势的黄女士告诉《联合早报》，身为家中照顾者，她最关注老人照护政策，认为柯志恩提出的政见照顾到弱势群体。她说，自己投票“不看颜色，只投给会做事的人”。在传统产业工作的刘先生则说，虽然自己不是父亲，但身边不少同事为人父母，都十分重视孩子的教育，柯志恩提出的相关政见也打动了他。两人都看好柯志恩这次能够当选。

国民党高雄市长参选人柯志恩星期六（9月19日）下午在凤山举行首场大型造势，为接下来的“三山造势”揭开序幕。烈日下，现场支持者专注聆听台上的演讲。（吕爱丽摄）

2018年，韩国瑜参选高雄市长时也从凤山起跑，接连在旗山、冈山造势，掀起“韩流”并最终当选。八年后，国民党再次主打“三山”，当年参与韩国瑜“三山”动员的立法院前院长王金平，这次接下柯志恩竞选总部主委，协助整合地方组织。不过，柯志恩早前强调这次“没有要复制韩流”，而是要走自己的路。

另一边厢，赖瑞隆也向蓝营下战帖，喊话柯志恩和蒋万安“走出同温层”，并提出举行台北、高雄“双城辩论”，公开讨论城市愿景，“既然这么关心高雄，就来一场真正的辩论”；沈伯洋随即表示响应。

高雄长期被视为民进党优势选区。陈其迈任期届满后，民进党由立委赖瑞隆出战，对上四年前挑战陈其迈失利、卷土重来的国民党立委柯志恩。赖瑞隆以“第四棒”自我定位，强调接续谢长廷、陈菊和陈其迈的治理路线；柯志恩则以“四年深耕”，凸显与上届“空降”参选的不同。

目前各家民调对谁领先并无一致结果，但若比较同一机构的历次调查，双方差距近期有收窄迹象，也让高雄成为今年九合一选举备受关注的战场之一。

学者：“韩流”难复制 陈其迈辅选力度受关注

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇分析，柯志恩从“三山”展开造势，有助巩固国民党支持，但要复制2018年的“韩流”并不容易。韩国瑜当年草根色彩鲜明，语言也更“接地气”，柯志恩并非同类型候选人。不过，柯志恩2022年败选当天就表明还会再战，令她印象深刻，“很少有候选人会在败选当天，就直接说下次还要选”。她认为，柯志恩可能意识到上届准备不足、地方支持仍有累积空间，因此选择留下深耕。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥指出，高雄作为港口城市，长期吸纳不少外来人口，与传统地方政治的连结相对较弱，投票选择也较具流动性，因此高雄虽然长期绿大于蓝，却非“铁板一块”。

他观察，四年下来，柯志恩与地方选民的距离有所拉近。柯志恩虽然台语说得并不流利，却愿意努力讲，跑基层时说错了，有人纠正，她也会马上跟着学。“这种姿态是选举需要的，人家会觉得你跟我很接近，不是高高在上。”

两名学者都认为，陈其迈接下来能否加大辅选力度，对赖瑞隆能否拉开与柯志恩的差距扮演关键角色。陈其迈并非赖瑞隆所属的新潮流系，在高雄拥有自己的人脉和基层组织。曲兆祥指出，陈其迈拥有相当的地方动员能力，但截至目前，他尚未观察到相关地方系统全面启动的迹象。刘嘉薇则认为，对于不受传统政治动员左右的游离选民，两名候选人能否提出清晰、具体的高雄发展愿景同样重要。