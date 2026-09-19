美国一项针对俄罗斯的制裁法令，或对中国等购买俄罗斯原油和天然气的主要买家征收高额关税。中国商务部回应称，反对以涉及第三方为由，对他国采取“次级制裁措施”，将继续密切关注美国后续举措。

美国众议院星期三（9月16日）通过《2026年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》，加大对俄罗斯经济施压。

其中，法案授权美国总统特朗普对俄罗斯原油和天然气的主要买家征收高达100%的关税，中国和印度料首当其冲。特朗普星期五（18日）已签署法案。

中国商务部星期六（19日）晚以答记者问的方式回应说，中国一贯反对缺乏联合国授权和国际法依据的单边制裁，反对以涉及第三方为由，对他国采取所谓次级制裁措施。

“中国历来在平等互利的基础上同世界各国开展正常的经贸合作，有关合作既不针对第三方，也不受第三方的干扰和胁迫。”

发言人说，中国商务部将继续密切关注美国后续举措，并保留采取一切必要措施的权利，坚定维护中国国家主权和发展利益以及企业的合法正当权益。“希望美方与中方相向而行，通过对话和磋商保持经贸关系稳定，为维护世界贸易秩序和全球产供链安全稳定多做贡献。”