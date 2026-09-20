冷空气将频繁影响中国，北方局地降温接近20℃。

据中新社报道，记者星期六（9月19日）从中国气象部门获悉，当日至9月底将有四次冷空气影响中国北方地区。

19日14时，受到冷空气和阴雨天气共同影响，青海北部、甘肃中部、内蒙古西部和东部、黑龙江西北部降温剧烈，气温较18日同一时次普遍下降6至12℃，局地降幅超过15℃。国家级气象站点中，降温最剧烈的是黑龙江爱辉，降幅高达19.4℃。

中央气象台预计，20日，北方降雨、降温持续。内蒙古东南部以及东北大部将是降温最剧烈地区，最高气温降幅有6至10℃，甘肃、陕西、宁夏、青海东部频繁阴雨，气温持续低迷。

降温过后，西北、东北多地气温会暂时降至偏低水平，最高气温20℃上下，部分地区仅15℃左右。

气象专家预计，9月下旬，高空槽多波动，冷空气趋于活跃，但不会大举南下，整体影响偏北，南方暑热仍将持续。

降水方面，未来10天，全国降水重点区域集中在华西及周边地区，局地累计降水量将比常年同期偏多一倍以上。

气象专家提醒，近期华西地区降雨频繁，局地累计雨量大，湖北西南部、重庆北部等地需要警惕山洪、地质、中小河流洪水等灾害，公众外出时需注意交通安全，减少或避免前往山区、河谷等灾害隐患点。