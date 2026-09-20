路透社引述一名知情者星期六（9月19日）称，美国财政部长贝森特星期天（20日）将在纽约摩根大通总部与中国副总理何立峰会晤，讨论人工智能（AI）安全、贸易及其他经济议题。

知情者说，这场会晤定于当地时间星期天上午10时30分（新加坡时间星期天晚上10时30分）举行，距离美国总统特朗普来临星期四（24日）和星期五（25日）在华盛顿白宫接待中国国家主席习近平仅数天。

知情者也提到，摩根大通并未参与此次会晤，但由于联合国大会下周召开期间曼哈顿安保趋严，同意提供总部大楼作为会晤地点。

贝森特此前曾邀请摩根大通首席执行官戴蒙，参加由美国财政部在北卡罗来纳州阿什维尔主办的二十国集团（G20）财长会议。戴蒙在会上谈及私营部门的增长前景。

据美国官员透露，戴蒙是受邀出席下周白宫为习近平举行的国宴的美国企业首席执行官之一。不过，今年5月特朗普赴北京与习近平举行会晤时，戴蒙并未随美国企业高管代表团同行。

根据白宫早前公布的“习特会”日程安排，特朗普下星期三（23日）将亲自前往安德鲁斯联合基地的停机坪迎接习近平。两名领导人会在星期四会谈，白宫当晚设国宴。