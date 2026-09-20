台湾执政的民进党星期六（9月19日）举办创党40周年纪念音乐会，台湾总统兼民进党主席赖清德致词时表示，民进党存在目的就是为台湾打拼，并呼吁民众支持民进党提名的候选人，争取在11月28日举行的九合一选举中胜出。

综合《自由时报》和ETtoday新闻云报道，民进党星期六在台北举办创党40周年纪念音乐会，赖清德、副总统萧美琴、行政院长卓荣泰等人到场。同时，民进党台北市长候选人沈伯洋、新北市长候选人苏巧慧等人也到场。

赖清德致词时说，今年是民进党创党40年，也是台湾总统直选30年；民进党以音乐会形式举办党庆，希望用歌声唱出台湾从戒严专制走向民主自由的艰难道路，也向过去勇敢站出来对抗威权，不怕被捕入狱、甚至牺牲生命的民主前辈致敬。

赖清德说，民进党在戒严时代创立，是为台湾人民而存在，民进党存在目的就是为台湾打拼，所有党公职人员永远要记得前辈所创下的精神。

赖清德还说，创党的前辈有勇气面对威权，“这一代的人应该要有志气面对强权”。

谈到年底九合一选举，赖清德说，党主席的责任之一是发掘、栽培人才。他也提到，面对中国大陆对台压力及立法院纷扰，呼吁民众支持民进党提名的候选人。

台湾九合一选举将在11月28日举行，各党选战阵容随着候选人完成登记正式底定。其中，“北新北、南高雄”成为今年最受瞩目的两大战场，蓝白合作能否从政治协商转化为选票，则是另一大看点。