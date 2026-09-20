“70后”女高官张迎春已任中共新疆维吾尔自治区党委副书记，这是她今年1月跨省担任新疆副主席后，年内二度履新。

综合《新京报》“政事儿”、澎湃新闻等报道，据天山网消息，上星期四至星期六（9月17日至19日），山西省党政代表团赴新疆考察对接对口支援与合作发展工作。山西省长卢东亮，新疆党委副书记、主席艾尔肯·吐尼亚孜，山西政协主席张春林，新疆政协主席努尔兰·阿不都满金，党委副书记、常务副主席张迎春参加有关活动。

上述信息显示，新疆副主席张迎春已同时担任自治区党委副书记。

公开简历显示，55岁的张迎春曾在湖南工作多年，历任湘潭市市长、市委书记，湖南省委常委、副省长等职。

今年1月，她跨省份担任中共新疆维吾尔自治区党委常委，自治区常务副主席、政府党组副书记，至近期履新。

除张迎春外，新疆另一名党委常委近日也履新党委副书记。据“新疆日报”微信公众号星期五（18日）消息，56岁的新疆党委常委、乌鲁木齐市委书记王琳，已兼任新疆党委副书记。