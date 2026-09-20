香港首任特首董建华的丧礼星期天（9月20日）以国葬规格举行，当天上午在香港殡仪馆举行公祭大殓，随后出殡。董建华治丧委员会主任石泰峰、副主任夏宝龙，以及香港特首李家超等人到场。

综合星岛头条网、网媒“香港01”、《明报》等报道，董建华丧礼星期天在北角香港殡仪馆福海堂举行，上午9时举行公祭大殓、11时辞灵，随后出殡。

据报道，董建华的灵柩覆盖中国国旗，由李家超等人扶灵。

星期天上午，多位现届港府官员到场，包括财政司司长陈茂波、律政司司长林定国、保安局局长邓炳强、文化体育及旅游局局长罗淑佩等。中共政治局委员、中央组织部部长、全国政协第一副主席石泰峰、中央港澳工作办公室主任夏宝龙也在上午近9时到场。

星期六（19日）在香港殡仪馆设灵期间，多位政商界代表都出席，包括李家超、中联办主任周霁、前香港特首林郑月娥、终审法院前首席法官李国能等。殡仪馆内外摆放多个花圈，部分更摆放至毗邻的篮球场，现场有多名警员驻守。

董建华的丧礼采国葬规格，治丧委员会委员多达82人，石泰峰担任治丧委员会主任。副主任包括夏宝龙、李家超、全国政协副主席梁振英、全国政协副主席兼秘书长王东峰。

董建华9月8日晚上10时许在亲人陪伴下在医院安详辞世。消息传出后，中国中央政府、香港特区政府和建制派纷纷发表声明表示哀悼，并高度评价他在香港近八年的施政。