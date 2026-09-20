中国西北菜连锁餐厅西贝被曝将彻底倒闭，相关话题星期六（9月19日）登上微博热搜。西贝客服回应称，全国门店均正常运营，未接到关店通知。

综合大象新闻、大众网等报道，微博上有超过540万粉丝的大V“理记”星期六发文爆料，西贝将在两三个月内彻底倒闭，创始人贾国龙将个人揽下绝大部分债务，放弃股份，仅保留约100家盈利门店给员工自营，努力维持3000至4000人的生计。

文章同时说，西贝已下岗失业的员工超过万人，关店数量已有两百多家。

大象新闻就此说法致电西贝莜面村客服中心，对于贾国龙将揽下大部分债务、放弃股份的传言，客服明确回应称这个说法是不准确的。

至于西贝是否将在两三个月内彻底倒闭，客服表示全国门店目前均正常运营。

目前，西贝官方尚未就传闻发布正式声明。

另据观察者网，贾国龙妻子张丽平近期将其直接持有的西贝餐饮集团股权全部质押。

天眼查经营风险信息显示，内蒙古西贝餐饮集团有限公司9月2日新增一条股权出质信息，出质人为张丽平，质权人为中国工商银行呼和浩特如意开发区支行，出质股权数额为540.0005万元（人民币，103万新元），状态为有效。

去年9月，西贝与网红创业者罗永浩就预制菜问题发生争执，在民间引发对预制菜的抵制。因这场风波，西贝生意大受影响，创始人贾国龙今年1月证实将大规模关闭102家门店。